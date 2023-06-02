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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukluk hayalini eşiyle kullandığı "tandem" bisikletle gerçekleştirdi

AA

Çocukluk hayalini eşiyle kullandığı "tandem" bisikletle gerçekleştirdi

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de yaşayan emekli hemşire 53 yaşındaki Selma Sülüş, bisiklet sürme hayalini emekliliğinde iki kişilik (tandem) bisikletle gerçekleştiriyor.

Sülüş, çocukluk yıllarında maddi imkansızlık, çalışma hayatında da vakit yetersizliği nedeniyle hayali olmasına rağmen bir bisiklete sahip olamadı.

Emekli olduktan sonra çocukluktan bu yana içinde ukde kalan hayaline eşi İbrahim Sülüş'le aldıkları tandem bisikletle kavuştu.

Günün büyük bölümünü yılların hayalini gerçekleştirme sevinciyle doğada bisiklete binerek geçiren Sülüş ailesi, hayatlarına kattıkları hareketlilikten mutluluk duyuyor.

Çift, sağlıklarına da katkı sunan bisikletleriyle çeşitli festivallere de katılıyor.

- "Bisiklete binmeyi her yaşta öğrenebilirsiniz"

Selma Sülüş, AA muhabirine, çocukluk yıllarından bu yana bisikletinin olmamasının içinde burukluk yarattığını söyledi.

Çocukluk hayalini ancak emekli olduktan sonra gerçekleştirebildiğini anlatan Sülüş, "Çocukluk yıllarımda maddi imkansızlıklar nedeniyle bisikletim olmadı. Daha sonra okuldur, mecburi hizmettir bu hayalime kavuşamadım. Gittiğimiz yerlerde fırsatım olmadı. Bir yakınımızın tavsiyesiyle ikili bisiklet aldık. Bisiklete binmeyi her yaşta öğrenebilirsiniz. İlk bisikletim eşimle birlikte sürdüğüm tandem bisiklet oldu." dedi.

Bisiklet sürmenin sağlık açısından da kendilerine fayda sağladığını anlatan Sülüş, belli bir yaştan sonra spor yapamazsalar bile insanların hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Geçte olsa hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Sülüş, sağlıklı bir yaşam için tüm emeklilere bisiklet sürmeyi tavsiye etti.

- "Hayat, aynı bisiklete binmek gibidir"

İbrahim Sülüş de tandemle hayatlarına renk ve hareket geldiğini söyledi.

Eşinin bisiklet sürme hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getiren Sülüş, şöyle devam etti:

"3 yıldır tandem bisiklet kullanıyoruz, festivallere etkinliklere katılıyoruz. Tandem çok farklı bir araç. İkili bisiklet olduğu için daha fazla dikkat çekiyoruz. Her geçtiğimiz yerde bize gıpta ile bakıyorlar, alkışlıyorlar. Eşimle birlikte hayatı paylaşıyoruz. Bisikletin üzerinde birlikte bu anı yaşamak için tandem aldık. Hayat, aynı bisiklete binmek gibidir. Yokuşları çıkarken ve inerken birlikte pedal çeviriyoruz. Güzel bir duygu."

- "Bisiklet yollarımız da gün geçtikte artıyor"

Bisiklet Federasyonu Edirne Temsilcisi Utku Zorlutuna ise bisiklet sevdalısı Sülüş çiftinin çevresine pozitif enerji verdiğini söyledi.

Çiftin bisikleti kaskla kullanarak herkese örnek olduğunu ifade eden Zorlutuna, bisiklete binenlerin kask takmalarını, araç sürücülerinden de bisikletlileri fark etmelerini istedi.

Kentte son günlerde bisikletli sayısının arttığını belirten Zorlutuna, "Bisiklet eskiden bir karne hediyesiydi artık bir ulaşım aracı olmaya başladı. 7'den 70'e herkes kullanıyor. Hem ekolojik hem de ekonomik olarak uygun bir araç olduğundan herkesi bisiklet kullanmaya yönlendirmek istiyoruz." dedi.

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