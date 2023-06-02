Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık Vilayetler Hizmet Birliğine encümen olarak seçildi

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EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın Vilayetler Hizmet Birliğine encümen olarak seçildiğini açıkladı.

Edirne İl Genel Meclisi haziran ayı 2. birleşimi Geçmiş başkanlığında yapıldı.

Toplantı yoklamanın alınması ve önceki birleşime ait tutanakların okunmasıyla başladı.

Toplantıda konuşan Geçmiş, Edirne'nin Vilayetler Hizmet Birliğinde 10 yıldır encümen üye olarak temsil edilmediğini söyledi.

Geçmiş, encümen üyeliğine seçilen Vali Kırbıyık'ı tebrik etti.

Meclisin Vilayetler Hizmet Birliği hesabında olan 150 milyon liranın 2023 yılı bütçesine devredildiğini belirten Geçmiş, "Birlik hesabımıza çeşitli kuruluşlardan yapılmış 274 milyon lira bağışı kabul ettik. Kendi bütçemizden deprem bölgesindeki 2 bin 500 kişiye sıcak yemek veriyoruz. Deprem bölgesinde belirli bir sayıdaki vatandaşlarımızı kendi bulunduğumuz konutlarda misafir ediyoruz. Tüm giderlerini ve ihtiyaçlarını Vilayetler Birliği bütçesinden karşılıyoruz." dedi.

Ardından hazırlanan Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Su Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonu raporları meclis üyelerine sunularak karara bağlandı.

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