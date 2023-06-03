Edirne'de 140 litre etil alkol ve 38 şişe sahte içki ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 140 litre etil alkol ve 38 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin evlerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 140 litre etil alkol, 38 şişe sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.





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