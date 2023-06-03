Edirne'de "En Güzel Balkon ve Bahçe Yarışması" düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde "En Güzel Balkon ve Bahçe Yarışması" düzenlendi.

Keşan Belediyesi tarafından Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya katılanlar balkon ve bahçelerini süsledi.

Jüri tarafından balkon ve bahçelerin tasarım, estetik, işlevsellik, bitki kompozisyonu, dekorasyon ve geri dönüşebilen materyallerin birbiriyle uyumlu kullanımı değerlendirildi.

Yarışmada, Yeliz Özdemir çiçeklerle süslediği balkonuyla birinci Hasan Topaloğlu ikinci, Erkan Balaban ise üçüncü oldu.

Bahçe kategorisinde ise Saliye İrcan birinci, Mehmet Haluk Akay ikinci ve Nermin Uzun üçüncülüğü elde etti.

Yarışmaya katılanlara belediyenin seralarında üretile çiçek ve devlet tiyatrosu bileti hediye edildi.

Yarışmanın birincileri iki günlük tatil, ikincileri restoranda iki kişilik akşam yemeği, üçüncüleri ise kahvaltı ödülü kazandı.

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