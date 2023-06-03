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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de "minik mehteranlar" konser verdi

AA

Edirne'de "minik mehteranlar" konser verdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında ilköğretim öğrencilerinden oluşan mehteran takımı konser verdi.

Saraçlar Caddesi'ndeki etkinliklerde Ticaret Borsası İlkokulu öğrencilerinden oluşan mehteran takımı, "Ceddin Deden", "Ey Şanlı Ordu" ve "Hücum" marşlarını icra etti.

Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, yaptığı konuşmada öğrenmenin her yaşta devam ettiğini söyledi.

Mehter takımının gösterisinin ilgiyle izlendiğini ifade eden Arpacı, öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Göç İdaresi Müdürlüğünün misafir ettiği sığınmacıların yaptığı resimler ve el emeği ürünler de sergide yer aldı.

Edirne Vali Yardımcısı Sızdı Zehin, Milli Eğitim Müdürü Arpacı, Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve vatandaşlar sergiyi gezdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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