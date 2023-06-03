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EDİRNE (AA) - Edirne'de Balkan Tohumcular Birliği kuruldu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Balkan Tohumcular Birliği Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve Balkanlar'daki tohum firmalarının Avrupa'ya açılmasına öncülük edeceklerini söyledi.

Türkiye'de tohumculuk alanında son yıllarda önemli atılımlar yapıldığını belirten Kaya, tohum firmalarının dünyaya açılması için Balkan Tohumcular Birliğini kurduklarını ifade etti.

Birliğin üye ülkelerdeki tohum firmalarını bir araya getirerek çalışmalar yapacağını anlatan Kaya, "Balkanlar, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı. Bu birlik Edirne ve Trakya Üniversitesi açısından da önemli. Balkanlar bizim için önemli. Benzer ekolojik sistem içindeyiz. Orada da uluslararası tohum firmalarının varlığı söz konusu ve yerel firmalar için rekabet şansını azaltıyor." diye konuştu.

Kaya, birliğin, Türkiye ve Balkan ülkelerindeki tohum firmalarının Avrupa'ya açılmasını sağlamak için çalıştığını anlatan Kaya, "Birlikte toplantı, çalıştay ve fuarlar organize edeceğiz. Çeşitlerimizi karşılıklı olarak tescil edeceğiz. Türkiye'ye ve Balkanlar'daki ülkelere önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Kaya, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde 20-23 Eylül'de Balkan Tarım Kongresi düzenleneceğini sözlerine ekledi.





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