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EDİRNE (AA) - Edirne Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Süloğlu OSB'de gerçekleştirilen toplantıda bölgede faaliyet gösteren firmaların kapasite artırımı, yardımcı ünitelerin kurulumlarıyla ilgili çalışmalar ve çevre düzenlenmesi konuları görüşüldü.

Toplantıya, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut ve OSB Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

- Süloğlu'nda kermes düzenlendi

Süloğlu ilçesinde okul aile birliği tarafından kermes düzenlendi.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kermes okul-veli işbirliğini geliştirmek, öğrencilere alışveriş kültürü kazandırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Alışverişin yanı sıra veliler tarafından öğrencilere yönelik yüz boyama etkinliği de yapıldı.

Kermese katılan Kaymakam Özgür Kaya, öğretmenler, veliler ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

- "Vekaletle Kurban Organizasyonu" toplantısı

Edirne'de Türkiye Diyanet Vakfı 2023 yılı "Vekaletle Kurban Organizasyonu" toplantısı yapıldı.

Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı'nın katılım gerçekleştirildi.

Irmaklı toplantıda konuya ilişkin sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu, görevlerinin vatandaşların ibadetlerini yerine getirmelerine rehberlik etmek olduğunu söyledi.





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