GÜNCELLEME - Edirne'de 11 yaşındaki kuzeninin tüfekle vurduğu 16 yaşındaki genç kız toprağa verildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 11 yaşındaki kuzeninin tüfekle vurduğu 16 yaşındaki gencin naaşı toprağa verildi.

İddiaya göre, Menzilahir Mahallesi Taşköprü Sokak'ta Y.D. anneannesinin evinde tüfekle oynamaya başladı.

Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar evdeki kuzeni Naz Gürateş'e isabet etti.

Yaralanan Gürateş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gürateş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Y.D. polis ekiplerince yakalandı.

- Cenaze toprağa verildi

Genç kız için Sofu Beyazıt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Gürateş'in ailesi, yakınları ve komşuları katıldı.

Tabutunun üzerine duvak ve başörtüsü konulan genç kızın cenazesi, kılınan namazının ardından Acı Çeşme Mezarlığı'nda defnedildi.





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