"Edirne'nin Doğal ve Kültürel Mirası: Sarayiçi ve Hasbahçe" etkinliği düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen "Edirne'nin Doğal ve Kültürel Mirası: Sarayiçi ve Hasbahçe" etkinliğinde Tavuk Ormanı'ndaki kuş popülasyonu ve çeşitliliğiyle ilgili bilgiler verildi.



Çevre Haftası kapsamında, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği öncülüğünde, Edirne Doğa Sporları Kulübü, Edirne Turizm ve Tanıtım Derneği ve Trakya Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nun destekleriyle düzenlenen etkinlikte Sarayiçi ve Edirne Sarayı'nın has bahçesi olan Tavuk Ormanı'ndaki ekolojik yaşamla ilgili bilgiler paylaşıldı.



Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, Tavuk Ormanı ve Sarayiçi'nin korunması için farkındalık çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında söyleşi, panel ve inceleme gezilerini yapılacağını belirten Eren, yapılan faaliyetlerden çıkacak sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.

Edirne Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği Başkanı ve kuş bilimci Özmen Yeltekin de Tavuk Ormanı'ndaki kuş popülasyonu ve çeşitliliğiyle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi Müdürü de olan Yeltekin, Tavuk Ormanı'nın 72 kuş türüne ev sahipliği yaptığını ifade etti.









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