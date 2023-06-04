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Almanya'dan memleketi Edirne'ye bisikletle gelerek çocukluk hayalini gerçekleştirdi

AA

Almanya'dan memleketi Edirne'ye bisikletle gelerek çocukluk hayalini gerçekleştirdi

EDİRNE (AA) - Edirneli Semih Atakan Koç, Almanya'dan bisikletle 33 günde memleketine gelerek çocukluğundan beri hayalini kurduğu yolculuğu gerçeğe dönüştürdü.

Bremen Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi 26 yaşındaki Semih Atakan Koç, 8 yıldır yaşadığı kentten doğup büyüdüğü Edirne'ye bisiklet turu düzenlemeye karar verdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Koç, 3 Mayıs'ta Bremen'den başladığı yolculuğunda Almanya, Avusturya, İtalya ve Yunanistan'dan oluşan güzergahı 33 günde tamamlayarak Edirne'ye ulaştı.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda ailesi, arkadaşları ve bisikletçiler tarafından alkışlarla karşılanan Koç'un yakınları buluşma sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Koç, AA muhabirine, 8 yıldır yaşadığı Bremen'den memleketi Edirne'ye bisiklet turu düzenlemeyi uzun süredir hayal ettiğini söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde sınırlar kapandığı için hayalini gerçekleştiremediğini belirten Koç, "Bu yaz turu yapmaya karar verdim, yola çıktım. Bugün 33'üncü gün, sınır kapısından girdim. Çok mutluyum. Böyle bir karşılama beklemiyordum. Çok fazla insan gelmiş. Beni mutlu ettiler, tüm yorgunluğumu aldılar." dedi.

Koç, turun kendisine çok şey kazandırdığını dile getirdi.

Yolculuk sırasında bazı aksiliklerle de karşılaştığını ifade eden Koç, "İtalya'yı sel aldı. Lastiklerim birçok kez patladı. Kendi kendime tamir etmeyi öğrendim. Kendimi tanıdım. İnsanları, yemekleri, ülkeleri tanıdım. Bir şekilde buraya vardım. Gayet mutluyum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anne Gülçin Koç da çocukluğundan beri kurduğu uzun bisiklet yolculuğu hayalini gerçekleştirdiği için oğluyla gurur duyduğunu belirtti.

Yolculuk sırasında endişelendiğini söyleyen Koç, geceleri oğlunu düşündüğü için rahat uyuyamadığını ifade etti.

Baba Aydın Koç yollardaki olumsuzluklar nedeniyle çok endişelendiklerini ancak kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

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