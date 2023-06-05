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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi, Kuzey Makedonya'da üniversite adaylarına tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Rifat Gürgendereli ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya'nın Struga, Gostivar ve Üsküp şehirlerinde temaslarda bulundu.

Struga şehrinde Dr. İbrahim Temo Lisesinde öğrenim gören Türk, Arnavut ve Makedon 350'den fazla öğrenciyle bir araya gelerek üniversitenin ve Edirne'nin tanıtımını gerçekleştiren heyet, uluslararası öğrencilere sunulan imkanlar, bölüm ve programlar ile Erasmus öğrenimi ve staj hareketliliği hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Gostivar'daki Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can'ı ziyaret eden heyet, Üsküp'te Köprü- Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği yetkilileri ile de görüştü.

- Tekin'den 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin mesajında, Türkiye'yi gelecek nesillere doğal güzellikleriyle bırakmanın yetişkinlerin önemli görevleri arasında olması gerektiğini belirtti.

Doğanın korunmasının, insanın geleceğinin korunması olduğunu ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Ağaç, hayatın önemli ihtiyaçlarındandır. Peygamberimiz Hz. Muhammed, 'kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı dikin' demiştir. Bütün bunlar ağacın insan hayatında ne kadar önem taşıdığını ifade eder.



Çevre temizliği ve ağaç dikme konusunda projeler yapılmalı, okullarda öğrenciler bu konuda daha iyi eğitilmeli, bununla da yetinilmeyerek tüm halkımızın bir şekilde bilgilendirilmesi, eğitilmesi gereklidir. Aksi halde gelecek nesillere çöller bırakırız. Bu vesile ile tüm halkımızın Dünya Çevre Günü'nü kutlar daha temiz, daha yeşil bir ülkeye kavuşmamızı temenni ederim."

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