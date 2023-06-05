Çevre gönüllüleri Sarayiçi Tavuk Ormanı'nda inceleme gezisine katıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Dünya Çevre Günü kapsamında doğaseverlerin katılımıyla Sarayiçi Tavuk Ormanı'nda inceleme gezisi gerçekleştirildi.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneğince düzenlenen "Edirne'nin Doğal ve Kültürel Mirası: Sarayiçi ve Hasbahçe" etkinliğine katılan doğaseverler çok sayıda bitki ve canlı türüne ev sahipliği yapan ormanı gezdi.

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinin rehberliğindeki gezide, katılımcılar ormanın biyoçeşitliliği konusunda bilgilendirildi.

Biyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Güler, ormanda endemik türler olmak üzere pek çok bitki türünün bulunduğunu söyledi.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren ise Osmanlı sultanlarının has bahçesi olan Tavuk Ormanı'nın kentin en özel alanlarının başında geldiğini ifade etti.

Eren, Tavuk Ormanı ve Sarayiçi'nin korunması ve geleceğe taşınması için farkındalık çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.









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