Edirne'de ilk hac kafilesi uğurlandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 64 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Hac kafilesinin hareketi öncesinde Eski Cami'de uğurlama programı düzenlendi. Programa hacı adayları, aileleri ve yakınları katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan programda ilahi ve dualar okundu.

İl Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş, haccın önemini anlatarak hacı adaylarını tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara giderek hac görevlerini yerine getirecek 64 hacı adayı, programın ardından dualarla uğurlandı.



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