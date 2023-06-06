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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

​​​​​​​EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, düzenleyeceği konserde Yeşilçam filmlerinin müziklerini seslendirecek.

"Film Müzikleri" isimli konser sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde gerçekleştirilecek.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 8 Haziran Perşembe 20.45'de gerçekleşecek konserin biletleri topluluğun gişesinden veya çevrim içi olarak satın alınabilecek.

- TÜ'de doçent kadrosuna atanan öğretim üyeleri cübbelerini giydi

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) doçent kadrosuna atanan öğretim üyeleri törenle cübbelerini giydi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, doçent kadrosuna atanan akademisyenler ile bir araya geldi.

Akademik kadrolarda unvanlarını yükselten akademisyenleri kutlayan Zafer, öğretim üyelerinin her birinin üniversiteye ayrı bir değer kattığını belirterek başarılarının devamını diledi.

Tören öğretim üyelerinin cübbelerini giymesi ile sona erdi.

- Eczacılık Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin birinci sınıf öğrencileri, mesleklerinin simgesi olan beyaz önlüklerini giydi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle, 2022-2023 akademik yılında Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazanan eczacı adayları, mesleğe ilk adımlarını simgeleyen beyaz önlüklerini düzenlenen törenle giydi.

Tören kapsamında ayrıca, beşinci sınıf öğrencileri tarafından "Bitirme Projesi Poster Sunum Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren, 39. Bölge Edirne Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Özlem Dinçer, Murat Sezginer, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

- Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün eğitimleri sürüyor

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşlara yönelik eğitimleri sürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Süloğlu İlkokulunda vatandaşlara yönelik "En iyi narkotik polisi anne", "UYUMA" ve "İki ekmek" konularında sunum ve eğitim düzenlendi.

59 vatandaşa verilen eğitimde "narkotikpolisianne.com" web sitesi hakkında da bilgilendirme yapıldı.

- Öğrencilere diyabet eğitimi

Süloğlu'nda öğrenciler diyabet hastalığı hakkında bilgilendirildi.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, devlet hastanesi personeli tarafından Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine "Okullarda Diyabet" eğitimi verildi.

Diyabetten korunma yollarının anlatıldığı eğitimin ardından bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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