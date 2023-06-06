Edirne'de "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri sürüyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri devam ediyor.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Halk Eğitimi Merkezinde ilköğretim ve ortaokul öğrencilerine müzik dinletisi sundu.

Etkinlikler kapsamında "Temiz Deniz, Temiz Dünya" konulu tiyatro oyunu da sahnelendi.

Programa katılan öğrencilere tişört hediye edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, AA muhabirine, Türkiye Çevre Haftası kutlamalarının 9 Haziran Cuma gününe kadar süreceğini söyledi.

İbrice Limanı'nda dün anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını anımsatan Öztürk, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın anısına denize saygı çelengi bıraktık. Orada öğrencilerimizle uçurtma şenliği ve fidan dikimi yaptık. Dalgıçlarımız deniz dibi temizliği yaparak atıkları karaya çıkardı ve sergiledi." diye konuştu.

Öztürk, hafta kapsamında ilçelerde de çeşitli etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

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