Mimarlık ve güzel sanatlar öğrencileri Selimiye'de restorasyon çalışmalarını yakından izliyor

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EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Restorasyonu devam eden Selimiye Camisi, mimari ve güzel sanatlar eğitimi alan üniversite öğrencilerine çalıştıkları alandaki uygulamaları yakından görme imkanı sunuyor.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri camide Kasım 2021'de başlatılan restorasyon, yapının içinde ve dışında eş zamanlı sürüyor.

Restorasyon başlamadan caminin ziyaret ve ibadete kapatılmaması için güvenliğin de önde tutulduğu planlama yapıldı. Bu kapsamda caminin bir bölümü ibadet ve ziyaret için açık bırakıldı. Bu yıl sonunda cami içinin restorasyonunun bitirilmesi hedefleniyor.

İç bölümün beşte birinin ziyaret ve ibadete açık olmasına rağmen Selimiye'ye ziyaret azalmadı. Önemli eserin restorasyonunu izlemek isteyenlerin yanı sıra mimarlık ve güzel sanatlar fakülteleri öğrencileri de teknik incelemeler için camiye geliyor.

- "Bizim için farklı bir turizm destinasyonu sağlamış oldu"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Selimiye Camisi'nin restorasyon sürecinde olmasına rağmen ziyaretçi çektiğini söyledi.

Caminin ibadete açık bölümünün yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladığını ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Son dönemde şu izlenimi edindik, özellikle Türkiye'nin birçok üniversitesinin mimarlık fakültelerinden yüksek lisans ve doktora öğrencileri Selimiye Camisi'nin restorasyonuna şahitlik etmek, bunları görebilmek için geliyorlar. Selimiye Camisi'ndeki restorasyon muntazam şekilde devam ediyor. Seyahat acenteleri 'İstanbul Teknik Üniversitesinden bir grup öğrenci getireceğiz, restorasyonu seyredebilir miyiz?' diye arıyor.

Bu bizim için farklı bir turizm destinasyonu sağlamış oldu. Restorasyonu seyretmek için, minareleri, kubbeyi, kurşun örtüsünü seyretmek için insanlar geliyor. Telefonuyla bu anı fotoğraflayan ziyaretçiler kubbeyi ve yakınlaştırıp orada çalışan ustaları çekiyor. Hakikaten bunlar bizim için gurur kaynağı."

- Öğrenci ve akademisyenler teknik inceleme yapıyor

Mimarlık öğrencileri ve akademisyenler camideki teknik incelemelerini sürdürüyor.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Banu Gökmen Erdoğan da Selimiye'nin restorasyonu görmenin bir anlamda tarihe tanıklık etmek olduğunu söyledi.

Öğrencileriyle restorasyonun devam ettiği bölümleri incelediklerini belirten Erdoğan, "Restorasyonu, atölyelerdeki kündekari çalışmalarını öğrencilerle izledik. Bizler için önemli bir deneyim oldu." dedi.

Özellikle Edirnelilerin tarihe tanıklık ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Selimiye belki 100 sene belki daha uzun süre sonra restore edilecek. Dolayısıyla önemli bir olaya şahitlik ediyor olmak turizm açısından da bir potansiyele sahip. Türkiye'de çok sayıda mimarlık bölümü ve fakültesi var. Selimiye'ye ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyorlar." dedi.

- Ekipler titizlikle çalışıyor

Mimarlık öğrencisi Zeynep Kaya da restorasyon dersinin saha uygulama çalışmasını Selimiye'de yaptıklarını anlattı. Dersteki teorik bilgileri cami restorasyonunda uygulamalı olarak gördüklerini dile getiren Kaya, ekiplerin titiz çalışmalarına şahitlik ettiğini kaydetti.

Öğrencilerden Bünyamin Bozkurt da Selimiye Camisi restorasyonunda yapıyı korumaya yönelik önemli işçiliklerin yapıldığını söyledi. Bozkurt, "Rölöve ve restorasyon projesi almıştım, uygulamaların nasıl olduğunu görmek için bu gezi bizim için bulunmaz bir nimet." dedi.

Öğrencilerden Elif Şakrucu da Edirneli olduğunu ve Edirnelileri restorasyona şahit olduğu için şanslı gördüğünü dile getirdi. "Edirne halkı olarak restorasyon öncesi heyecanlandık" diyen Şakrucu, çalışmaların incelikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencileri de teknik ziyaret yapan akademik gruplar arasında yer aldı.

Öğretim görevlisi Emre Atırcıoğlu başkanlığında camiye gelen yüksek lisans öğrencileri yapılan çalışmaları inceledi, yeni açılacak müzede kullanılmak üzere camideki çini motiflerinden örnekler çıkardı.





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