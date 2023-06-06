İpsala'da öğrenciler farkındalık amacıyla çöp topladı

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EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde ortaokul öğrencileri Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık amacıyla çöp topladı.

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin'in katıldığı etkinlikte öğrenciler, Hıdırellez Bayırı mevkisinde çöpleri toplayıp, farkındalık mesajı verdi.

Toplanan çöpler belediye tarafından bölgeden alındı.

Engin, öğrencilere çevre bilincini aşılamak için programı düzenlediklerini söyledi.

Çevrenin temiz tutulması gerektiğini ifade eden Engin, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.





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