Mehmetçiğin Kosova'ya intikali tamamlandı

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KOSOVA (AA) - Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine görevlendirilen komando taburunun Kosova'ya intikali tamamlandı.



İhtiyat birliği olarak görevlendiren Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde konuşlu 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun bir kısmı daha Çorlu'daki askeri havalimanına geldi.

Mehmetçik, buradaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından askeri uçaklarla Priştine'deki Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'na ulaştı.

- Mehmetçik Sultan Murat Kışlası'nda konuşlanacak

Havalimanına gelen birliği Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı karşıladı. Askerler daha sonra konuşlanacakları Sultan Murat Kışlası'na intikal etti.



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