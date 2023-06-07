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EDİRNE (AA) - Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası'nın (UTSO) toplu mesaj sistemine siber saldırı yapıldığı bildirildi.

UTSO'dan yapılan açıklamada, üyeleri bilgilendirme amacıyla kullanılan toplu mesaj sisteminden ilçedeki vatandaşlara gönderilen "coin yatırım tavsiyesi" şeklinde mesajlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, hukuki işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

- UTSO'dan özel hastane protokolü

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Edirne ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki özel hastanelerle indirim protokolü imzaladı.

UTSO'dan yapılan açıklamada, odanın çeşitli alanlarda yenilik ve fırsatlar sunmaya devam ettiği belirtildi.

UTSO'nun Edirne'de özel Trakya ve Ekol hastaneleri ile sağlık hizmeti indirimi konusunda anlaşmaya vardığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"UTSO bünyesindeki üyeler, yönetim kurulu ile meclis üyeleri ve bakmakla yükümlü oldukları birinci derece aile yakınları bu hizmetten yararlanabilir.



Ayakta ve yatarak gerçekleştirilen tedaviler sırasında tüm tahlil, tetkik, ameliyat, yatan hasta hizmetleri, doğum ve check-up paket tutarı üzerinden yıl boyunca yüzde 20 indirim olanağından faydalanacaklar."

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ise protokol kapsamında bir özel hastane ile tıp merkezinde yüzde 10 sağlık indirimi yapılacağı kaydedildi.

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