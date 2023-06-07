Edirne Valiliğinin "Edirne" adlı dergisinin yeni sayısı yayımladı

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EDİRNE (AA) - "Edirne" adlı derginin 55'inci sayısı yayımlandı.

İmtiyaz sahipliğini Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Genel Yayın Yönetmenliğini Doç. Dr. Mustafa Hatipler'in yaptığı yayın kurulu İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Prof. Dr. Engin Beksaç, Prof. Dr. Müberra Gürgendereli, Doç. Dr. Nilgün Becenen, Dr. öğr. üyeleri Gülüm Burcu Dalkıran, Rıfat Gürgendereli, Tülay Canıtez, öğretim görevlileri Funda Selvi Avat, Nur Keskin, Özlem Aladağ Bayrak, Arzu Ulaştır'dan oluşan dergi yeni sayısıyla okuyucusunun karşısına çıktı.

Dergide Kırbıyık'ın "Geçmiş olsun Türkiyem" başlıklı yazısına da yer verildi.

Kırbıyık, yazıda 6 Şubat'ta asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraşlı depremler sonrası devlet ve milletin nasıl seferber olduğunu anlattı.

Araştırma, röportaj, tarih, inceleme, deneme, ekonomi, gastronomi makalelerinin yer aldığı dergide Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tan'ın "Edirne gülü geri döner mi" başlıklı makalesine de yer verildi.

Trakya Teknopark Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir de dergide "Teknopark ekosistemi ve Trakya Teknopark" yazısıyla idaresindeki birimi anlattı.













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