Buğday ve arpa fiyatları Trakya çiftçisinin beklentisini karşıladı

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EDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan buğday ve arpa fiyatları hasat hazırlıkları yapan Trakya çiftçisinin beklentisini karşıladı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım fiyatları ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak belirledi. Bu fiyatlara ilave olarak bakanlığın üretim primi destekleriyle üreticilerin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecek.

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, AA muhabirine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan fiyatları üreticiler olarak olumlu bulduklarını söyledi.

Fiyatların üreticilere hayırlı olmasını dileyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Desteklerle buğdayda ton başına 9 bin 250 lira, arpada 7 bin 500 lira fiyat belirlendi. Geçtiğimiz yıl sadece TMO alımlarında verilen prim desteği bu yıl tüm alımlarda verilecek. Geçen seneyle en büyük fark bu. Ton başına açıklanan 9 bin 250 liralık buğday fiyatı üretici açısından olumlu karşılandı. Genel anlamda mevcut konjonktüre ve dünya piyasalarına göre açıklanan fiyatların olumlu olduğunu düşünüyorum."

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise açıklanan fiyatların çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirten Arabacı, "Fiyata baktığımız da kötü diyebileceğimiz bir fiyat değil. Geçen sene prim desteği sadece TMO'ya ürün satanlara verilmişti, bu yıl dış piyasaya satıldığında da destek alınacak. Bu kısmı güzel olmuş." dedi.

Çiftçi Erol Ayar da açıklanan fiyatların üreticileri sevindirdiğini ifade etti.

Geçen yıla kıyasla güzel bir artış olduğunu dile getiren Ayar, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyatlardan bir üretici olarak gayet memnunum. İnşallah böyle devam eder. Rabb'im tüm üreticilerimize güzel bir hasat sezonu nasip etsin." diye konuştu.

- "Memnun olduk işin açıkçası"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da açıklanan buğday ve arpa fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

Açıklanan fiyatların çiftçinin beklentilerine yakın düzeyde olduğunu ifade eden Şaylan, çiftçinin bir nebze rahatlayacağına inandığını belirtti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da fiyatın çiftçilerin beklentisini karşıladığını belirtti.

Saygı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Çiftçimizin hakkı verilsin çokta gözü yok. Bu fiyat normaldir. Genel olarak öyle değerlendiriyoruz." diye konuştu.

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