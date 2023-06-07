Edirne'de eğitim gören yabancı öğrenciler için futbol turnuvası düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de yabancı öğrenciler arasında düzenlenen halı saha futbol turnuvasında Batı Trakyalı öğrencilerin takımı şampiyon oldu.



Edirne'de İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Balkanlar ve Anadolu Arasında Kültür Köprüsü" Projesi kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.

Uluslararası Balkanlar Derneği tarafından düzenlenen turnuvaya Trakya Üniversitesinde öğrenim gören 250 yabancı öğrencinin yer aldığı 16 takım katıldı.



Turnuvanın final maçında Gambiya'dan gelen öğrenciler ile Yunanistan'dan gelen öğrencilerin takımları karşılaştı.

Batı Trakyalı öğrencilerin takımı, rakibini 6-3 yendi.

Uluslararası Balkanlar Derneği Başkanı Salih Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya ağırlıklı olarak Balkan ve Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerden oluşan takımların katılım sağladığını söyledi.

Hedeflerinin Türk kültürünü tanıtmak olduğunu belirten Demir, "Amacımız burada birlik ve beraberlik içerisinde bulunarak bir bağ sağlamak." dedi.

Makine mühendisliği bölümü öğrencisi, Somali vatandaşı Abdifitah Mohamed, şampiyon olan takımı tebrik etti.

Mohamed, turnuvanın çok iyi geçtiğini belirterek, "İnşallah gelecekte yeniden böyle bir turnuva düzenlenir. Farklı kültürleri öğrenme ve farklı ülkelerden gelen öğrencilerle tanışma fırsatı bulduk. Yeni arkadaşlıklar oldu burada, bundan çok memnun olduk. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve diğer ilgililer tarafından verildi, ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.



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