LÖSEV'in vekaleten kurban bağışı çalışmaları sürüyor

EDİRNE (AA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) vekaleten kurban bağışı çalışmaları sürüyor.

LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Setenay Tan ve Marmara Bölge Halkla İlişkiler Yönetmeni Çiğdem Erdem Şener, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çiğdem Erdem Şener, Kurban Bayramı'nın yaklaştığı günlerde yoğun olarak çalıştıklarını belirtti.

LÖSEV olarak sadece lösemili çocukları değil her yaş grubundan her türlü kanser tanısı almış desteğe ihtiyaç duyanlara yardımları ulaştırdıklarını ifade eden Şener, "Biz vekaleten kurban bağışlarımızı aldığımızda et ihtiyacına göre dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Entegre et tesisleriyle yapmış olduğumuz karşılıklı anlaşma doğrultusunda her ay ailelerin ihtiyaçlarına, beslenme kapasitelerine ve kanser hastalığının seyrine bağlı olarak dokuz ila on bir kiloluk iki farklı pakette taze 'mutlu et paketleri' adıyla hazırlıyoruz."dedi.

Şener, et paketlerini gelebilen ailelere ofislerde teslim ettiklerini, gelemeyecek olanların da evlerine ulaştırdıklarını dile getirdi.

Hastanede yada evde tedavilerine devam eden kayıtlı aileleri de gıda, giysi ve kırtasiye yardımında bulunduklarını söyleyen Şener, bazı ailelere ihtiyaçları doğrultusunda nakdi yardım da yaptıklarını kaydetti.

Setenay Tan da Kurban Bayramı döneminin LÖSEV için önemli olduğunu söyledi.

LÖSEV'in vekaleten kurban bağışları ulaştırdığı hastaların bağışıklık sistemlerinin güçlü olması için protein ve kırmızı et ağırlıklı beslenmeleri gerektiğini belirten Tan, "Bu dönemde vekaleten kurban kesimini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da yıl içerisinde ailelerimize peyderpey ulaştırıyoruz. Kayıtlı olan ailelerimizin yaklaşık yüzde sekseni askeri gelir düzeyinin altında olan aileler bu sebeple kırmızı et kolay ulaşabilecekleri bir yardım kalemi değil. O yüzden ailelerimize bu yardımları iletiyoruz." dedi.





