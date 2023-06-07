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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Edirneli gurbetçi deprem bölgesine konteynır yardımında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Almanya'dan memleketi Edirne'ye gelen Hüseyin Özer (75), müftülüğü ziyaret ederek deprem bölgesi için bağışta bulunmak istediğini iletti.

Özer, deprem bölgesine gönderilmek üzere bir konteyner bedeli 128 bin 500 lirayı İl Müftüsü ve TDV Edirne Şube Başkanı Hasan Başoğlu'na teslim etti.

Başoğlu, deprem bölgesine ayni ve nakdi yardımların devam ettiğini söyledi.

Müftülük personelinin deprem bölgesinde çalışmalara devam ettiğini belirten Başoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimiz konu insani değerler olduğunda her zaman için fedakarlığıyla tüm dünyaya örnek olmuştur. Bugün de kıymetli büyüğümüz bunu bir kez daha bizlere göstermiş oldu. İnşallah devletimiz ve halkımızın yardımlarıyla en kısa sürede depremzedelerimiz eskisinden çok daha iyi şartlarda yaşam standartlarına geri dönecektir."

Başoğlu, örnek davranışından dolayı teşekkür ettiği hayırsever vatandaşa bağış makbuzunu teslim etti.

- Edirne'de kurban bağış çadırı kuruldu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Edirne Şubesi ve İl Müftülüğü tarafından kurban bağış çadırı kuruldu.

TDV Edirne Şubesinden yapılan açıklamada, Saraçlar Caddesi'nde kurulan çadırda vatandaşlara vekaletle kurban kesimi ile ilgili bilgi verildiği belirtildi.

Bağış çadırının 27 Haziran arefe günü akşam saatine kadar hizmet vereceği aktarılan açıklamada, "Kurban bağışları arefe günü mesai bitimine kadar anlaşmalı bankalar, bütün PTT şubeleri, 28 Haziran tarihinde ise müftülüğümüz, TDV Edirne Şubemiz ve camilerimizde kabul edilmeye devam edecektir. Yurt içi kurban hisse bedeli 5 bin 950 lira, yurt dışı kurban hisse bedeli 2 bin 750 lira olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

- KİSEV'den çocuklar için kıyafet kampanyası

Keşan ilçesinde "Sende bir çocuk giydir, yüzünü güldür" kampanyası başlatıldı.

Keşan İyilik Sağlık ve Eğitim Vakfı'ndan (KİSEV) yapılan açıklamada, kampanyanın ihtiyaç sahibi aileler ve çocukları için başlatıldığı belirtildi.

Hayırsever vatandaşların 500 lira bağış yaparak Kurban Bayramı'nda bir çocuğun kıyafet giderini karşılayabileceği aktarılan açıklamada, "Yeni alınan ayakkabısı ile uyuyup mutluluktan sabahı zor eden çocuklar hala var." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşların KİSEV'e ulaşarak bağış yapabileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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