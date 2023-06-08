Yağlı güreşlerin gelenekleriyle yaşatılıp daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, yağlı güreşlerin gelenekleriyle yaşatılarak, geleceğe ve daha geniş kitlelere taşınmasını hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyarette, 7-9 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi'nde düzenlenecek 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'yle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Kırbıyık, Kırkpınar'ın ve yağlı güreşin geleneklerinin korunarak yaşatılmasını önemsediklerini belirtti.

Ata sporu yağlı güreşin en önemli organizasyonu Kırkpınar'ın en önemli ayağının Edirne'de yapıldığını anımsatan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin başpehlivanı Edirne'de, Kırkpınar'da belli oluyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Trakya Üniversitemizin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası da yine ilimizde yapıldı ve oldukça renkli görüntülere, heyecanlı anlara sahne oldu. Kendine has özellikleri ve gelenekleriyle yağlı güreşlerin akademik olarak da ele alınmasını oldukça önemsiyoruz. Kırkpınar'ın ve yağlı güreşlerin özü ve gelenekleri korunarak, yaşatılmasını, geliştirilmesini, daha geniş kitleler tarafından izlenmesini amaçlıyoruz. Bu konudaki katkılarından dolayı federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum."

Ziyarette, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.