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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Balkan Dilleri ve Edebiyat Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Esin Ömer Ulukaya, Avrupa Birliğinin Balkan Politikası Bağlamında Hırvatistan ve Kosova'nın Üyelik Sürecinin Karşılaştırmalı Analizi" adlı kitabını, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na hediye etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulukaya, Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret ederek kitabı hakkında bilgi verdi.

Avrupa Birliğinin genişleme politikasının, Balkanlardaki gelişmelerden etkilenerek dönüşen ve uluslararası ilişkiler kapsamında önemini koruyan bir konu olduğuna belirten Ulukaya, "Kitabımda da bahsettiğim üzere bu çalışmanın önemi, Batı Balkanlara yönelik Avrupa Birliği genişleme politikalarının çerçevesinde Hırvatistan ve Kosova'nın üyelik sürecinin karşılaştırmalı analizinin incelenmesinden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tabakoğlu da Trakya Üniversitesi olarak akademik yayıncılığa önem verdiklerini, Ulukaya'nın kaleminden çıkan eserin alanına önemli katkılar yapacağını kaydetti.

- Tabakoğlu, Balkan ülkelerinin liderleriyle görüştü

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'nde üniversitenin en çok uluslararası öğrencisinin bulunduğu Balkan ülkelerinin liderleriyle görüştü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tabakoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde birçok ülkenin devlet başkanı, cumhurbaşkanı, başbakan ve meclis başkanı düzeyinde katılım gösterdiği törende yer aldı.

Tabakoğlu, törende görüştüğü Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Vecdi Raşidov'u Trakya Üniversitesine davet etti.

- Keşan'da yıl sonu gösterisi düzenlendi

Keşan Belediye Sanat Merkezi yıl sonu gösterileri başladı.

Mehmet Gemici Cennet Bahçesinde gerçekleştirilen programda sanat merkezinde eğitim alan kursiyerler gösteri sundu.

Programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bale, halk oyunları, hareket eğitimi, yan flüt, keman, bağlama, piyano ve gitara kadar 7'den 70’e her yaş kategorisinde yıl boyunca çok güzel kurslar verdiklerini, alanında uzman öğretmenlerin keyifle öğrettiklerini gururla sahneye koyduklarını ifade etti.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Eylem Tanrıverdi ve vatandaşlar katıldı.


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