Edirne'de ayrıştırılan çöplerden üretilen elektrik vatandaşların hizmetine sunuluyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de "Sera Gazı Emisyonu Azalttım ve İklim Uyum Çalıştayı" düzenlendi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarında düzenlenen programda, dünyada yaşanan kuraklık ve iklim değişikliğinin bilim kurgu filmlerini hatırlattığını söyledi.

Gezendeki ısı artışının insanlığa büyük zarar vereceğini belirten Gürkan, doğayı korumak için acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Karbon salınımının minimum seviyeye düşürülmesi ile ilgili adımlar atılmasının doğru olacağını vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"2050'yi hedef koymamız gerekiyor. Eğer çocuklarımız ve torunlarımız için bu hedefleri koymaz ve bugünden çalışmaya başlamazsak emin olun onlar bizi iyi anmayacak. O yüzden bunu önemsememiz ve çalışmamız gerekiyor. Edirne Belediyesi olarak 2018'de çöpten elektrik üretmeye başladık. Bugün baktığımızda yılda 91 milyon kilogram çöpü depoluyoruz, ayrıştırıyoruz, ondan temiz enerji üretiyoruz ve vatandaşın kullanımına sunuyoruz. abi bundan ciddi anlamda karbon nötr çıkıyor. Bunları yaygınlaştırmamız lazım. Bu işe önem vermemiz gerekiyor. Doğaya daha fazla katkı sağlamamız gerek."

İstanbul Enerji A.Ş Genel Müdürü Yüksel Yalçın da iklim değişikliğinin yaşamın her yerinde etkisini göstermeye başladığını anlattı.

Bu etkileri en aza indirmek için çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Yalçın, "Bu sorumluluk sadece yerel yönetimlere ait değildir. Bu sorumluluk bireylerden başlar, genel yönetimlere kadar devam eder. Bu çalıştayımız sonrasında genel bir eylem planı ortaya çıkararak, iklim uyumunu arttırmayı amaçlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Kurtarır ve İstanbul Enerji A.Ş Şehir Plancısı Gizem Baydı da "Sera Gazı Emisyonu Azalttım ve İklim Uyum" hakkında katılımcılara bilgi verdi.





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