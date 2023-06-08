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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı tarafından "Spastisite Tedavisinde Ultrasonografi Eşliğinde Botox Uygulaması" konulu toplantı ve kurs gerçekleştirildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'ndeki programda spastisite hastalığı ve tedavisi konusunda bilgiler verildi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Demirbağ Kabayel'in moderatörlüğünde ki programa Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı ve Nörotoksin Derneği Başkanı Prof. Dr. Belgin Erhan konuşmacı olarak katıldı.

- Türkiye Çevre Haftası

Keşan'da, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında oluşturulan kortej Keşan Kent Müzesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde devam eden programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, doğanın ve çevrenin korunması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Geri dönüşümün önemine değinen Helvacıoğlu, "Geri dönüşümü ekonomiyle taçlandırmamız lazım. Bizim şuandan itibaren çevre konusunda Türkiye’nin dünyada önemli adımlar attığı bir ortamda önemli görevler düşüyor. Keşan Belediyesi olarak bu konuda çok önde işler yapıyoruz. Ancak yetmiyor. Bize yardımcı olmanız lazım. Bu konuda farkındalık yaratan etkinlikler düzenledik. Biz büyükler çevre konusunda dünyada sınıfta kaldık. Ama gelecekten ümidimiz var. Çevre ile ilgili tüm etkinlikleri destekçisi olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Keşan'da karma resim sergisi açıldı

Keşan Belediye Sanat Merkezi kursiyeri Ebru Kabakan'ın karma resim sergisi Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sergi açılışına Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve kursiyerler katıldı.

Helvacıoğlu, kursiyer Kabakan'ı tebrik etti.

Sergi hafta boyunca gezilebilecek.





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