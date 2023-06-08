Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişinin evinin önünde bıraktığı bisikleti çalındı.

1. Murat Mahallesi Nail Çakır Sokak'ta yaşayan E.A. evinin bulunduğu apartmanın önüne bisikletini bıraktı.

Döndüğünde bisikletini yerinde bulamayan E.A. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- Otomobilin plakaları çalındı

Keşan ilçesinde park halindeki otomobilin plakalrı çalındı.



İ.B. Kurtuluş Caddesi'ne park ettiği aracının yanına geldiğinde ön ve arka plakalarının yerinde olmadığını fark etti.

Keşan Polis Merkezi Amirliğine giden İ.B. şikayette bulundu.

- Motosiklet hırsızlığı

Keşan ilçesinde park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

E.Y'nin. iş yerinin yakınına park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.





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