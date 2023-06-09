Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.
O.Ş'nin Karaağaç Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.
Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.
- Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çavuşbey Mahallesi'nde durdurdukları taksideki B.Ç'nin üzerini aradı.
Aramada 1,25 gram metanfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili B.Ç. gözaltına alındı.
- İnşaat malzemeleri çalındı
Keşan ilçesindeki bir evden inşaat malzemeleri çalındı.
Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan T.M. evine geldiğinde testere, 12 kilogram inşaat demiri, hilti ve uçlarının yerinde olmadığını fark etti.
T.M'nin şikayeti üzerine İ.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.