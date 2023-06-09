Edirne'de düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de gelecek yıl gerçekleştirilecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası için Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda inceleme yapıldı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti. Şampiyona hazırlıklarının değerlendirildiği ziyaret sonrası, Vali Kırbıyık, Ertürk ve İba, Meriç Nehri'nde incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ertürk, şampiyonayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Nehirde güzel bir parkur oluşturulduğunu ifade eden Ertürk, yapılan çalışmaların kürek sporunun gelişmesi açısından çok değerli olduğunu vurguladı.

Uluslararası bir organizasyonu Türkiye'de gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ertürk, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl eylül ayında European Rowing tarafından yapılan oylamada, oy birliği ile şampiyonanın ev sahipliğini Edirne şehrimize kazandırmıştık. O tarihten bu yana çalışmalara başladık. Bugün geldiğimiz noktada parkurumuz son halini almaya başladı. Edirne Valiliğinin destekleri olmasa şu an bu noktaya erişemezdik.

Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji'nin sayesinde bu uluslararası standartlardaki parkurumuzu ülkemize kazandırıyoruz. Burada uluslararası ilk yarışımızı hayata geçirmek için hazırlıklarımız durmaksızın sürüyor. Bizlere bu konuda destek olan herkese teşekkürlerimi sunarım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.