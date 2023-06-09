EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, içme suyu borusundaki patlak nedeniyle Yıldırım Beyazıt, Yıldırım Hacı Sarraf ve Yeniimaret mahallerine 15 saat su verilemeyeceğini belirtti.

Tetik, gazetecilere yaptığı açıklamada, TEM Edirne - Pazarkule bağlantı yolunun yapımını sürdüren yüklenici firma tarafından su borusuna zarar verildiğini savundu.

Firmanın defalarca uyarıldığını buna rağmen 3 kez bu borulara zarar verildiğini ileri süren Tetik, bu durumda kasıt aradıklarını ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Yıldırım Beyazıt, Yıldırım Hacı Sarraf ve Yeniimaret mahallerine 15 saat su verilemeyeceğini aktaran Tetik, şunları kaydetti:

"Bunun için vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerinin Edirne Belediyesi tarafından yapılmadığının bilgilendirilmesi adına bu toplantıyı düzenlemiş bulunuyorum. Vatandaşlarımızın su depolarına su aktarım işlemi en hızlı şekilde gerçekleştirilecektir. Ancak sabahtan bu yana yaklaşık depomuzda 1,5 tonluk olan depomuzda 75 santimlik bir su seviyesi kalmış bulunmakta. Bu su seviyesi de 20 bin kişinin yaşadığı bu mahallelerimizde 4 saatlik bir su ihtiyacını karşılayabilecek."

- Keşan BSM yıl sonu gösterisi sundu

Keşan Belediye Sanat Merkezi (BSM) yıl sonu gösterisi düzenledi.

Mehmet Gemici Cennet Parkı'ndaki etkinlikte öğrencilerin konserinin ardından folklor gösterisi sunuldu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, BSM'nin 1452 kursiyer, 17 eğitmen ve 23 farklı branş ile 7'den 70'e tüm vatandaşları sanatla buluşturduklarını belirtti.





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