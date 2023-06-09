Edirne'de kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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EDİRNE (AA) - Edirne'de TEM otoyolu gişeleri duvarına çarptıktan sonra alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

K.K'nin kullandığı 81 BH 222 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişeleri ayıran duvara çarptı.

Sürücünün kendi imkanlarıyla çıktığı araç alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüldü.

Kazadan yara almadan kurtulan K.K'nin yapılan kontrolde 184 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü ifadesinin alınması için üzere jandarma birimine götürüldü.





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