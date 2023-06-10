Edirne'de Meriç Nehri kıyısında konser düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Bandosu tarafından Meriç Nehri kıyısındaki Protokol Evi'nde konser düzenlendi.

Şef Süleyman Uysal yönetimindeki konserde yerli ve yabancı şarkılar seslendirildi.

Sanatçıların seslendirdiği şarkılara dinleyiciler de zaman zaman alkışlarıyla eşlik etti.

Konsere Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır da katıldı.









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