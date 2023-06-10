Edirne'de şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy kabri başında anıldı

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EDİRNE (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik saldırıda şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy için Edirne'deki kabri başında anma programı düzenlendi.

Yenişehir Mezarlığı'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Daha sonra şehit ve gaziler için dua edildi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, programda, vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

Terörle mücadele, sınırların korunması ve yurt içindeki emniyetin sağlanması için güvenlik güçlerinin fedakarca mücadele verdiğini anlatan Kırbıyık, "Bu ülke için binlerce kahramanımız 7 gün 24 saat esasına göre görevlerine devam ediyor. Edirne'de hudut hatlarının korunması, ülkemizin çıkarları ve menfaatlerinin korunması için gece gündüz demeden emek sarf eden Mehmetçiklerimiz var. Yine şehrin asayişini sağlamak için gece gündüz koşturan polis ve jandarmamız var. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Kırbıyık, şehitlerin aziz hatıralarının önünde saygıyla eğildiklerini ve aileleriyle her zaman dayanışma için olduklarını vurguladı.

Şehit Özsoy'un babası Süleyman Çetin de törene katılıp kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Törenin ardından Vali Kırbıyık ve beraberindekiler mezarlıktaki bir diğer şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın kabri başında da dua etti.

Programa, şehidin annesi Hafize Çetin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle şehidin yakınları katıldı.





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