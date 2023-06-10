Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarını sürdürdü.

Operasyonlarda 400 karides ve 2 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

- Keşan'da "kasten yaralama" zanlısı yakalandı

Keşan'da "kasten yaralama" suçundan aranması olan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri K.E'yi durdurdu.

Şüphelinin UYAP sorgulamasında "kasten yaralama" suçundan aranması olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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