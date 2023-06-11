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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'deki öğrenimin ardından Balkanlar'a dönen öğrenciler için Türkçe avantaj sağlıyor

AA

Türkiye'deki öğrenimin ardından Balkanlar'a dönen öğrenciler için Türkçe avantaj sağlıyor

EDİRNE (AA) - Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Balkan ülkelerinden eğitim için Türkiye'ye gelen öğrencilerin Türkçeyi iyi şekilde öğrenmelerinin yaşadıkları ülkelerdeki Türk şirketlerinde iş bulmalarını kolaylaştırdığını söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Ofisinde Sırbistan'ın Sancak bölgesinden gelen 43 öğrenciye yönelik tanıtım programı düzenlendi.

Programda, Edirne ve Trakya Üniversitesi ile burs programları hakkında bilgi paylaşıldı.

Program kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Balkanlar'a açılan kapısı Edirne'de çoğunluğu Balkanlar'dan olmak üzere 5 bine yakın uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti.

Türkiye ve Balkanlar arasında sıcak ilişkiler bulunduğunu dile getiren Yörük, "Balkanlar'la Türkiye arasındaki tarihi, kültürel ve dini bağlar çok önemli. Sizler Türkiye'ye karşı ne hissediyorsanız, Türkiye'deki kardeşleriniz de aynı duygu ve düşünceleri sizler için taşıyorlar. Yüzyıllardır var olan karşılıklı sevgiyi, yüreklerimizden ve zihinlerimizden silmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir." dedi.

Yörük, Türk şirketlerinin Balkanlar'a olan ilgisinin ve yatırımlarının her yıl katlanarak arttığını vurguladı.

Balkanlı öğrencilerin Türkiye'de eğitim alması ve Türkçeyi en iyi şekilde öğrenmesinin yaşadıkları ülkelerdeki Türk şirketlerinde iş bulmalarına imkan sağladığını anlatan Yörük, şunları kaydetti:

"Sırbistan'daki Türk şirketlerinin sayısı 5 binin üzerine çıktı. Sırbistan'da yatırım yapmış olan, orada üretim yapan, istihdam sağlayan binlerce Türk şirketi var. Sırbistan'dan ve diğer Balkan ülkelerinden gelen öğrencilerin Türkçe öğrenmesinin en büyük avantajı, bulundukları ülkelerdeki Türk şirketlerinde iş bulabilme imkanının kapısını aralaması. Bu son derece önemli bir şey. Oradaki Türk şirketleri Türkçeyi bilen, ilave olarak yerel dili ve evrensel bir dili bilen çalışanları tercih ediyorlar."

YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Fatih Ot ise Edirne'ye eğitim için gelen uluslararası öğrencilere her türlü desteği verdiklerini dile getirdi.

YTB Edirne Ofisi Uluslararası Öğrenci Akademisi Balkan Çalışmaları Koordinatörü Öğretim Görevlisi Şükrü Çeşme de uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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