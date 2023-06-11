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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan yol, su ve kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Sevgili, Birliğin Müdürü Ersin Kanar ile birlikte Turpçular, Sarıcaali, Kumdere, Hacıköy, Aliçopehlivan ve İbriktepe köylerini ziyaret ederek köy muhtarlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Köylerdeki çalışmaları takip ettiklerini belirten Sevgili, sunulan hizmetlerin köylere hayırlı olmasını diledi.

- İpsala Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni düzenlendi

İpsala Anadolu Lisesinden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Lise Müdürü Erdem Mısırlı, törende yaptığı konuşmada bu yıl 69 öğrenciyi mezun ettiklerini belirterek okulun eğitim ve öğretim dönemi çalışma programı hakkında bilgi verdi.

Törende okulu dereceyle bitiren öğrencilere ödülleri İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin tarafından verildi.

Sevgili, mezun olan öğrencileri tebrik ederek emeği geçen idareci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

- THK İpsala Şubesinin yeni başkanı seçildi

Türk Hava Kurumu (THK) İpsala Şube başkanlığına Murat Uzun seçildi.

Şubenin yıllık olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Gündemdeki maddelerin görüşülüp oy birliği ile kabul edilmesinden sonra seçimlere geçildi.

Mevcut başkan Niyazi Akıncı'nın aday olmadığı seçimlerde başkanlığa Murat Uzun seçildi.

Şubenin yönetim kurulu üyeleri de Ali Koşan, Erhan Demir, Menderes Şenkol ve Talat Gülver oldu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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