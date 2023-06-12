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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde "Sınır Ötesi Projeler: Mentörlük ve Deneyim Paylaşımı Eğitimi" düzenlendi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Sınır Ötesi İşbirliği Programları tanıtıldı, proje döngüsü eğitimi verildi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, programda yaptığı konuşmada, üniversite olarak sınır ötesi iş birlikleri ve projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Dış kaynaklardan yararlanmanın önemli olduğunu aktaran Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi çok ciddi projeler geliştirdi. 3,3 milyon avro bütçesiyle şimdiye kadar yapılmış sınır ötesi projeler içerisinde en yüksek bütçeli projeyi hayata geçirdi. Üniversite olarak her birimimizden, okulumuzdan, fakültemizden bir ya da birkaç proje çıksın istiyoruz. Bu alanda önemli fırsat ve imkanlar var." ifadelerini kullandı.

Programa çevrim içi katılan Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ise Türkiye'nin 2004'ten beri sınır ötesi iş birliği programlarından faydalandığını belirtti.

- Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Edirne Sanayi ve Teknoloji Müdürü Salih Akbulut, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Akbulut'a teşekkür etti.

Tabakoğlu, kurumlarla her zaman koordineli bir şekilde hareket ettiklerini ve iş birliğini önemsediklerini belirtti.

Akbulut da misafirperverliğinden dolayı Tabakoğlu’na teşekkür ederek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Dr. Halil İbrahim Çetin'in, "Türkiye İmalat Sanayiinin Yapısal Analizi 2015-2020 Dönemi" adlı kitabını takdim etti.

- TÜ Öğretim Üyesi Prof. Tüzün Karadağ'daki etkinliğe katıldı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Karadağ'da düzenlenen etkinliğe davetli sanatçı olarak katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Grabovac Huzurevi'nde düzenlenen "Uluslararası Sanat Kolonisi Grabovac 2023" etkinliğinde resim, heykel ve seramik eserler sergilendi.

Etkinlikte Prof. Tüzün'ün Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güvercin Adası'ndan esinlenerek yaptığı iki eseri ilgi gördü.





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