Edirne'de kısa kısa

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EDİRNE (AA) - Edirne Vali Yardımcısı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Vaysal ve Çallıdere köylerinde incelemede bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, köy ziyaretlerinde vatandaşlar ile sohbet eden heyet daha sonra köylere yapılması gereken yol hizmetleri ve köylerde içme suyu hat yapımları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ciğerci ve Bulut daha sonra içme suyu hattı projesi kapsamında devam eden çalışmaları inceledi. Lalapaşa Kaymakamı Bulut, köylere yapılacak hizmetlerin kısa sürede tamamlanacağını aktardı.

-Lalapaşa'da yaza merhaba etkinliği düzenlendi

Lalapaşa'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri Yaza Merhaba Şenlikleri kapsamında bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Vaysal köyü mesire alanında düzenlenen etkinlikte öğrenciler yazın gelişini oyunlar ile kutladı.

Etkinlikte çocuklar unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynadı.

Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, etkinlikte çocuklar ile bir araya geldi.



Aileler ve çocuklar ile sohbet eden Bulut, geleneksel oyunların önemine değinerek, ilçede çocuklara yönelik çalışmaların artarak devam ettirileceğini ifade etti.

-Bulut, çalışmaları yerinde inceledi

Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Süleymandanişment köyünde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen hizmetler kapsamında köy içinde devam eden bakım çalışmalarının sorunsuz ilerlediği ifade edildi.

Köy içi bakım çalışmaları kapsamında ise Süleymandanişment köyünde yol ve V kanal çalışmalarında sona gelindiği aktarıldı.

Kullanıma açılan yolda incelemede bulunan Bulut, ilçede ve köylerde yaşayan vatandaşlara yönelik hizmetlerin süreceğini dile getirdi.

-Kursiyerlerin ürünleri sergide yer aldı

Lalapaşa Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

Usta öğreticiler tarafından düzenlenen kurslar aracılığı ile eğitim alan kursiyerler ürünlerini yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sundu.

Düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışını Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut yaptı.

Bulut, sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi alırken, halk eğitim merkezlerinde vatandaşlara yönelik kursların sürdürülmesi için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.





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