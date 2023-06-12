Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde evinden dikiş makinesi çalınan kişi şikayette bulundu.

Murat Sokak'ta yaşayan H.Ç. kapısı kırık vaziyetteki evinde yaptığı incelemede dikiş makinesinin yerinde olmadığını fark etti.

İpsala Polis Merkezi Amirliğine giden H.Ç. şikayette bulundu.

- Otodan hırsızlık

Edirne'de aracından cep telefonu ve çantası çalınan kişi polise başvurdu

Dilaverbey Mahallesi'nde aracını camları açık şekilde park eden K.S. döndüğünde cep telefonu ve içinde banka kartları olan çantasının yerinde olmadığını fark etti.

Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giden K.S. şikayetçi oldu.

- Tarlasına ekim yapan kişiden şikayetçi oldu

Meriç ilçesinde bir kişi kendisinden habersiz tarlasına ekim yapan kişiden şikayetçi oldu.

H.D. Büyükdoğanca Mahallesi'ndeki tarlasına bilgisi dışında ekim yapıldığını belirledi.

Tarlanın sahibi Meriç Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.



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