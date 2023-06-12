Edirne'de sezonun ilk arpası kilogramı 7 liradan satıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de hasat sezonunun ilk ürünü arpa Edirne Ticaret Borsasında (ETB) satışa sunuldu.

Borsada yapılan açıklamaya göre, elektronik satış salonunda Yolüstü köyünden Ahmet Bolu'ya ait 12 ton arpa, bir tarım şirketi tarafından kilogramı 7 liradan satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, üretici Bolu'yu tebrik edip günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

Kurban, yeni hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

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