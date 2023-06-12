Edirne'de "Kabahatler Kanunu" bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Deveci Han Kültür Merkezindeki toplantıda, Edirne Vergi Dairesi Başkanı Güngör Gönültaş kanun hakkında bilgi verdi.

Gönültaş, "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu" kapsamında 14 kabahat bulunduğunu, söz konusu kabahatlerle ilgili kurumların idari para cezası ve yaptırım uygulama yetkilerinin bulunduğunu ifade etti.

İdari para cezasının alt ve üst sınırlarının kanunda yer aldığını aktaran Gönültaş, ceza miktarının kabahatin haksızlık içeriğiyle failin kusuru ve ekonomik durumu göz önüne alınarak belirlendiğini dile getirdi.

Toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, ilgili kurum müdürleri, kurum temsilcileri ve zabıtalar katıldı.

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