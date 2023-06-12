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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kosova'nın Prizren kentinde kurtuluş günü etkinliklerine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gürkan, Kosova-Sırbistan Savaşı'nda şehit düşen 215 askerin kabrinin ve askerlerin hatıralarının bulunduğu Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti.

Gürkan, burada gazetecilerin sorusu üzerine, Prizren ve Edirne'nin kardeş şehir olduğunu hatırlattı.

Prizren Belediye Başkanı Shaqir Totaj'ın daveti üzerine etkinliklere katıldığını belirten Gürkan, "Öncelikle Prizren'nin kurtuluş gününü kutluyorum. İki belediye arasında güzel bir işbirliği var ve biz belediye başkanları olarak bu işbirliğini her iki halk için olumlu yönde kullanmak istiyoruz.

İki şehir arasında turizm, kültür, sosyal, ticaret, ekonomi ve çevre gibi alanlarda işbirliği yaparak ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Totaj'ı makamında ziyaret eden Gürkan, Prizren Belediye Meclisinde bir konuşma yaptı. Gürkan, Prizren Belediyesi Meclis Başkanvekili Levent Buş ile Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan'ı da ziyaret etti.

Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Romanya basketbol federasyonlarının ortaklığında düzenlenen 2. Uluslararası Kampı'nı da ziyaret eden Gürkan, sporculara başarılar diledi.

- Miniklerden yıl sonu gösterisi

Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören çocuklar Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında yıl sonu gösterisi sundu.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, burada yaptığı konuşmada, kreşin ikinci mezunlarını verdiğini belirtti.

Kreşteki 8 derslikte eğitim verildiğini anlatan Gürkan, "Her birinin sınıf kontenjanı 14 öğrenci toplamda 112 kontenjanımız var. İnanılmaz bir talep var. Örneğin bu yıl daha sezon bitmeden önümüzdeki yıl için yaklaşık 60'a yakın sırada bekleyen, yedekte bekleyen öğrencimiz var ama asla ve asla bu 14 kontenjanı aşmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'e verdiği destekten dolayı teşekkür eden Gürkan, miniklere eğitim hayatında başarılar diledi.

Selim de eğitime destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Gürkan'ın katkısı Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün önerisiyle kreş ve gündüz bakımevini yaptırdığını anlatan Selim, "Seyfettin Selim anaokulu, ilköğretim okulu, lise, meslek yüksekokulu ve üniversite yaptırdık ama inanın en çok sevdiğim okullardan birisi bu kreştir." dedi.

Konuşmaların ardından 44 öğrenci hazırladıkları gösteriyi sundu ve keplerini havaya attı.

Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ve Selim, öğrencilere diplomalarını verdi.

- Çocuk ve Bilim Şenliği düzenlendi

Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesinde 2. Çocuk ve Bilim Şenliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan duvar resmi etkinliğine katılan çocuklara ve şenliğe katkı sunan okulların yöneticilerine teşekkür belgelerini verdi.

Ailelerle sohbet eden Gürkan, çocuklara da eğitim hayatında başarılar diledi.

Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencilerinin modern dans gösterisi, Edirne Belediyesi halk oyunları ekibinin folklor gösterisi, Bahçeşehir Koleji öğrencisi Lara Su'nun piyano dinletisinin katılımcılara sunulduğu festivalde, Edirne Belediyesi Kent Orkestrası da konser verdi.


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