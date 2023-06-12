Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 22 AAG 500 ve 22 ABP 095 plakalı otomobiller Çöpköy yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.









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