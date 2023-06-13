FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan A.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin, terör örgütüyle ilişkili olduğu tespit edildi.

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