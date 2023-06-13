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Eski başkent Edirne turizmdeki payını artırmayı hedefliyor

AA

Eski başkent Edirne turizmdeki payını artırmayı hedefliyor

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Kültür ve inanç turizminin önde gelen merkezlerinden Edirne'de yıllık ortalama 4 milyon 600 bin olan ziyaretçi sayısının 2030'a kadar sürdürülecek turizm master planı kapsamında 10 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ziyaretçi sayısı bakımından İstanbul ve Antalya'dan sonra üçüncü sırada yer alan kente daha fazla turist çekmek için çalışmalar yapılıyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 115 bin 629'u kara yolu, 4 bin 745'i demir yolu, 23'ü deniz yolu olmak üzere Edirne sınır kapılarından kente 1 milyon 120 bin 397 kişi geldi.

Aynı dönemde İstanbul'u 4 milyon 770 bin 533, Antalya'yı ise 1 milyon 631 bin 523 turist ziyaret etti.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm hedefleri doğrultusunda çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Kovid-19 salgınının ardından Türkiye'de turist sayısı ve gelirlerinin artığını belirten Soytürk, "Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 yılında turist sayısı ve turizmden elde edilen gelir sayısını 3 kez revize etti ve geçen yılın sonunda 46,3 milyar dolar gelir, 51,4 milyon turist hedefine ulaşıldı." dedi.

Soytürk, Bakanlığın 2023 yılı hedefinin 60 milyon turist ve 56 milyar dolar da turizm geliri olduğunu hatırlattı.

- "Turizm çeşitliliğini artırma ve turizmi 12 aya yayma planı var"

Bakanlığın turizm hedefine ulaşmak için Edirne'de de Valilik öncülüğünde çalışmaların yoğun şeklide devam ettiğine işaret eden Soytürk, şunları kaydetti:

"2030 yılına kadar sürdürülecek Edirne Turizm Master Planı'yla hedeflerimizi kısa, orta ve uzun vadeli olarak stratejik planlarımızı tüm paydaşlarımızla ortaya koyduk. Bu planlar çerçevesinde yol haritamızı belirledik. Bu yol haritasında müze, ürün ve turizm çeşitliliğini artırma ve turizmi 12 aya yayma planı var. Edirne'nin sadece kültür turizminde değil doğası, gastronomi ve inanç turizmi ile bunu tüm yıla yayma hedefiyle yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Soytürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının illerde oluşturduğu İl Tanıtım Geliştirme Kuruluyla da Edirne'nin tanıtım ve geliştirme stratejisini ortaya koyduklarını anlattı.

Tarih, doğa, kültür ve gastronomi şehri Edirne'nin sahip olduğu değerleri daha fazla yerli ve yabancı ziyaretçiye ulaştırmak için önemli adımlar attıklarını belirten Soytürk, "Turist sayısı bakımından son üç yıllık sınır istatistiklerine baktığımızda İstanbul ve Antalya'dan sonra Edirne üçüncü sırada yer alıyor." dedi.

Edirne'nin yıllık ortalama 4 milyon 600 bin ziyaretçi ağırladığını belirten Soytürk, hedeflerinin 10 milyon ziyaretçi söyledi.

Osmanlı'ya bir asra yakın payitahtlık yapan şehrin kültür ve inanç turizmi anlamında Türkiye'nin en önemli noktalarından biri olduğunu belirten Soytürk, gastronomi ve doğa turizmiyle de ön plana çıktığını dile getirdi.

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'ın öncülüğünde doğa turizmi kapsamında Saros Körfezi'nde yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade eden Soytürk, "Saros'taki deniz, kum, güneş turizmine ilaveten doğa turizmini, kamp karavan turizmi ile çeşitlendirerek yerli ve yabancı turisti 12 ay boyunca Edirne'ye getirmek için çalışıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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