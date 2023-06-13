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EDİRNE (AA) - Edirne'de Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bestele Şarkını Söyle" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müzik atölyesi bulunan ilkokul ve ortaokullar arasında yapılan yarışmada dereceye giren öğrenciler ile danışman öğretmenler için tören düzenlendi.



Müdürlük binasında düzenlenen törende, yarışmada birinci olan Havsa Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden Zeynep Çokbaşkan ve Simay Cici'ye ödülleri İl Milli Eğitim Müdür Vekili Müzekka Bayrak tarafından taktim edildi.



- TÜ'de "Doğu Trakya Müzeleri Cam Eserleri" konuşuldu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Arkeoloji Bölümü tarafından "Trakya’da Arkeoloji" konferansı düzenlendi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrimiçi olarak düzenlenen konferansın yöneticiliğini Prof. Dr. Ahmet Yaraş yaptı.



Konferansa konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Emre Taştemur, camın binlerce yıllık tarihi serüveniyle Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Müzeleri’nde yer alan cam eserleri hakkında bilgi verdi.

Konferans sonunda Taştemur, katılımcıların sorularını cevapladı.



- Öğrenciler Çanakkale gezisine katıldı

Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, öğrenciler gezi programı çerçevesinde Çanakkale Şehitler Abidesi ve Seyit Onbaşı Anıtı'nı ziyaret etti.

Gezide 12. sınıf öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi moral depolaması amaçlandı.

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