Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Ö.K. ve A.K'yi gözaltına aldı.

FETÖ şüphelisi olduğu belirlenen Ö.K ve A.K'nin işlemleri sürüyor.

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