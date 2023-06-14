Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları planlı çalışma kapsamında ilçe merkezindeki park, bahçe ve metruk binalar ile uygulama noktalarında bazı otobüsleri durdurarak kontrol etti.

Kontrollerde pasaportu olmayan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



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